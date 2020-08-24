Индонезийский остров Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года после того, как власти отложили план по открытию границ с 11 сентября из-за распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении губернатора Бали Ваяна Костера, пишет "Bloomberg".

"Правительство Индонезии не сможет открыть свои двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку мы остаемся красной зоной", - говорится в сообщении.

"Ситуация не способствует тому, чтобы иностранные туристы могли приезжать в Индонезию, в том числе на Бали", - заявил Костер.

После некоторого успеха в сдерживании заболеваемости в июне уровень инфицирования на Бали снова подскочил, поскольку рабочие-мигранты вернулись домой и стали чаще проходить тестирование. По данным правительства, на воскресенье на острове было 4513 подтвержденных случаев заболевания и 52 смерти. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индонезии в целом зарегистрировано более 150 000 подтвержденных случаев заболевания и 6680 смертей.

По словам Костера, Бали открыт для местных путешественников с конца июля, и каждый день через его аэропорт прибывают около 2500 человек, что не вызывает всплеска инфекций. По его словам, местное правительство сосредоточит свои усилия на увеличении числа внутренних туристов, чтобы помочь туристической отрасли и экономике восстановиться.

В прошлом году Бали посетили более 6 миллионов иностранных туристов, что составляет более трети от общего числа туристов в Индонезии. Правительство предупредило в апреле, что пандемия может уничтожить более 10 миллиардов долларов доходов Индонезии от туризма в этом году, и этот прогноз, вероятно, ухудшится сейчас.

Ранее "Страна" писали, что на острове Бали откроют туристический сезон не раньше октября. А еще раньше, чем Бали, могут открыться город Джокьякарта на острове Ява и острова Риау.

Также сообщалось, что в Египет перестанут пускать туристов без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.