Часть регионов Украины в понедельник, 24 августа, ожидает непогода. Грозы и шквалы обрушатся на запад и север страны, а также Винницкцю и Киевскую области.

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщается на сайте ГСЧС.

"В понедельник в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с. По Киевской области днем 24 августа грозы", - говорится в сообщении.

Также по данным ГосЧС, в этот день в Украине, кроме большинства западных, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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