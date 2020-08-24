Станцию метро "Крещатик" в Киеве закрыли после анонимного звонка о минировании.

Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила пресс-служба КГГА.

"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в центре столицы проходят торжественные мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины. "Страна" ведет текстовый репортаж о том, что происходит в Киеве в этот день.

Отметим, в связи с торжественными мероприятиями в столице до 17:00 будут перекрыты улицы Трехсвятительская, Владимирская, Михайловская, Крещатик, Пушкинская, Прорезная, Хмельницкого, Городецкого, Грушевского, Костельная, Большая Житомирская, Владимирский проезд, бульвар Шевченко и Владимирский спуск.