Министерство обороны Беларуси выступило с заявлением о том, что была зафиксирована попытка нарушить воздушное пространство со стороны Литвы. Воздушные шары с антигосударственной символикой направлялись на территорию республики.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Республики Беларусь. 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе н.п. Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушные шары удалось ликвидировать при помощи вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО.

"Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в министерство иностранных дел Беларуси для подготовки ноты литовской стороне", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, вчера в сети появилось видео, как вооруженный президент Беларуси Александр Лукашенко летел во Дворец независимости, возле которого собрались протестующие, вместе со своим несовершеннолетним сыном Николаем.

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