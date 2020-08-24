Сразу два смертельных ДТП произошло в Днепре вечером в воскресенье, 23 августа. В результате погибли три человека.

Так, на проспекте Богдана Хмельницкого легковой автомобиль Opel на большой скорости влетел под припаркованную фуру Volvo. У водителя и пассажира легковушки не было никаких шансов на спасение. Тела погибших спасатели вырезали из салона с помощью специального оборудования.

А на Набережной Победы около 22:30 джип Mitsubishi на скорости протаранил недавно установленный на проезжей части разделитель, вылетел на встречку и совершил несколько кульбитов. Вероятно, водитель и пассажирка не были пристегнуты, поскольку они выпали из салона. От полученных травм женщина скончалась на месте, а мужчину-водителя увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее "Страна" писала о том, что в Грузии со скалы сорвался автобус, в страшном ДТП погибли 12 человек.

Также мы сообщали, что в Одессе патрульные попали в тройное ДТП, пострадал полицейский.