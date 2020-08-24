Президент Владимир Зеленский присвоил звания "Заслуженного артиста Украины" известному своим хитом "Воины света" солисту группы Brutto и бывшему лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и певцу DZIDZIO (Михаил Хома). Об этом стало известно во время торжественной церемонии, проходящей в Киеве в честь празднования Дня Независимости Украины. Торжественный момент попал на видео и был опубликован белорусским музыкантом в своем Instagram.

"Спасибо тебе! Ты молодец!" - произнес во время награждения Михалка Владимир Зеленский.

"Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Сергею Михалку почетное звание "Заслуженного артиста Украины". Поздравляем нашего худрука! Слава Украине! Жыве Беларусь!" - говорится в сообщении на странице Сергея Михалка в Instagram.

Ранее "Страна" писала о том, что Сергей Михалок из "Ляписа" спустя три дня протестов в Беларуси отреагировал на ситуацию на родине.

Также мы разбирались, почему Михалок не поет в Минске песни о воинах света и добра.