Сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины.

"Страна" приводит полный текст его выступления на Софийской площади.

"Уважаемые граждане Украины!

Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины. Смс о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, да только одно сообщение делает утро добрым. Раненых - ноль. Погибших - ноль.

Сегодня, 29-й день подряд, у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе. Так, перед нами встало много новых вызовов. Но сегодня - 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь.

29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев. 29 дней, как не плачут мамы. 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой".

Недавно, будучи на востоке, я спросил у местных жителей, слышали ли они новость, что мы договорились о "тишине". Они ответили: "Мы слышим не новость. Мы слышим тишину".

И сегодня, в 29-й день перемирия, в 29-ю годовщину независимости Украины мы все просим Бога лишь об одном - пусть дни тишины станут месяцами. Месяцы - годами. Годы - веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли.

И мы верим, что это точно наступит, потому что посылаем прошение к небу именно с этого знакового места... с Софийской площади.

Здесь Ярослав Мудрый разбил печенегов. Здесь проходили собрания общины и принимали все важные решения. Здесь поздравляли гетмана Хмельницкого с победой, здесь провозглашали Акт Воссоединения и соборность Украины. Здесь в 43-м году отмечали изгнание нацистов из Киева. А в августе 91-го здесь состоялось народное вече в поддержку независимости. И сегодня, возвращаясь к традициям наших предков, именно здесь мы отмечаем 29-ю годовщину независимости Украины.

Это день, когда у шестидесяти пяти миллионов украинцев на планете большой праздник. День рождения нашей мамы. Независимой Украины.

Какой подарок от нас хотела бы получить наша ненька Украина?

Думаю, для каждой матери главным является счастье детей. Прежде всего, чтобы ее дети-украинцы были здоровыми. Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории, и самое главное, что у нас есть, - это украинские медики.

Они мужественно противодействуют болезни, они наши волшебники и супергерои. И мы должны так же относиться к нашим врачам, быть ответственными, соблюдать правила безопасности. И тогда обязательно наступит день, когда по радостным смс от Генерального штаба будет не менее радостное - от министра здравоохранения. За прошедшие сутки в Украине заболевших - ноль. Умерших - ноль.

Верю, что мы преодолеем вирус и будем "болеть" только футболом на трибунах, музыкой на концертах и путешествиями по нашей замечательной стране.

Я также думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились.

Так, может, детям хватит соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едины и сплочены. И сделать ей такой подарок нам точно по силам. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности - мы братья и сестры. Мы все - дети Украины. И никому не дадим шанса посеять между нами раздор.

Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывали нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считали ее родной.

Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Так, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись. В страну, которую они не узнают. Которую сегодня мы строим вместе с вами.

Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории. Хотя ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим.

Страну, для которой наивысшая ценность - это жизнь и здоровье гражданина, а не то, за кого он голосовал на выборах президента.

Именно поэтому мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя или 11 погибших, к сожалению, во время сбития "Боинга" в Иране. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу других. Потому что Украина своих не оставляет. И я сделаю все, чтобы каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал: я - украинец, а значит, мое государство меня не оставит.

Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И безразлично, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис.

Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму.

Страну, куда наши люди захотят возвращаться. Возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим.

Страну, где оживленные споры будут лишь о том, как назвать ракету, что Украина запускает в космос, и в честь кого назвать построен корвет.

Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, - добро пожаловать приобщаться. Другим - большая просьба не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами у страны, которая движется вперед.

Дорогие украинцы!

Создать страну мечты мы можем только вместе.

Все 25 регионов. Все мы-команда. Дрим-тим из каждой области. Это - наша сборная Украины. Где нет "кормильцев" или "дотационных", потому что каждый регион - сильный и состоятельный. Потому что каждый важен и незаменим. Потому что каждый - неотъемлемая частичка пазла, без которой невозможен рисунок цветущей Украины.

Кому же вершить развитие каждого региона? Только тебе. Хозяину своей земли. Потому что Украина - это ты. Украина начинается с тебя. Все твое. Твои дом, двор, улица, село или город, твоя область, а следовательно - и твоя страна.

Почувствуй, что ты не телезритель, а непосредственный создатель новой страны. Пойми, что Украина многообразна и многогранна, где "много" - это от слова "богатство". Богатство Украины.

Потому что Львовская площадь Рынок и Харьковская площадь Свободы, Дерибасовская в Одессе и Яворницкого в Днепре, Артема в Донецке и набережная в Ялте - это все Украина. Лавра, София, Михайловский Златоверхий, большая ханская мечеть Бахчисарая и синагога в Днепре - это все Украина. Полтавские галушки, гуцульский банош, закарпатский бограч, одесский форшмак, львовский сырник и луганский шахтерский торт - это все Украина.

Карпатские горы и донбасские терриконы, Южный Буг и Северский Донец, Синевир и Сиваш - это все Украина.

Мы часто говорим: "Хорошо там, где нас нет". Нет, мы должны говорить: "Будет хорошо там, где мы есть!". Часто спрашиваем: "Где идеальное место на Земле?". А ответ прост: "Там, где ты сейчас стоишь".

Нам повезло родиться в Украине. Мы просто еще не все и еще не до конца это поняли.

Знаете, когда началась российская аннексия Крыма и война на востоке, только тогда мы стали заботиться о собственной армии и гордиться своими военными. Когда пришел коронавирус, только тогда мы начали думать о медицине, замечать труд и подвиг врачей. Когда в Украине пылал лесной огонь, только тогда мы стали ценить наших пожарных и спасателей. Давайте начнем замечать героев среди нас и ценить друг друга прямо сейчас, а не тогда. Не "только тогда"...

Время осознать, что нашу независимость следует защищать каждый день и каждому из нас. Кому-то - с учительской указкой, а кому-то - с медицинским скальпелем.

В опенспейсе какого-то IT-офиса, на шахте под землей, на сцене оперы, на спортивных аренах или в пшеничном поле - мы все строим независимую Украину.

Уважаемые граждане!

Сегодня здесь мы отметим наградами тех, кто ежедневно приумножает нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта.

И, конечно, - это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря которым сегодня мы стоим здесь. Благодаря которым мы сохранили свою независимость.

Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику.

А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию.

А парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет устойчивый мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость.

Дорогие украинцы!

Я всегда призываю всех нас к единству. Верю, что иначе и быть не может. Знаете, недавно я поймал себя на мысли - нас многое объединяет, и единство есть даже в наших противоречиях.

Мы разные. Но равны. Мы разные. Но родные.

Мы говорим на разных языках, чтобы понимать друг друга без слов. Мы разной веры, но верим все в Украину.

Они хотели нас поделить, а мы умножаемся им во зло.

Мы не ангелы. Но чертям здесь не место.

Мы хотим тишины, которую услышит вся Украина!

Мы с краю, в котором наш дом - не с краю.

Мы твердо стоим на своем, потому что движемся вперед.

Можем иногда - совсем чуточку "горькой", когда на душе совсем не сладко.

Мы улыбаемся о грустном. Мы плачем от радости.

Наша "мечта" летит к небу, чтобы нашу мечту увидел Бог.

Мы кладем правую руку на сердце, чтобы преодолевать проблемы одной левой. Мы - украинцы. Посмотри в зеркало и ты увидишь там всех нас.

Это - мы. Независимые. Но все зависит от нас.

С праздником вас, дорогие граждане! С Днем Независимости Украины! Слава Украине!".

Напомним, ранее "Страна" подробно анализировала главные выводы из выступления Зеленского на День независимости.

Также мы следим за происходящим сегодня в Киеве, где сейчас проходит марш ветеранов.