Американские журналисты обнаружили, что зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер регулярно встречался и контактировал с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Об этом говорится в материале Daliy Beast.

По данным журналистов, Кушнер и Дмитриев часто общались по телефону, изредка прибегая к услугам посредников. Во время таких разговоров они обсуждали, как "США и Россия могли бы работать вместе".

В частности, утверждают источники, они обсуждали различные вопросы: "От создания совместного делового совета для увеличения инвестиций до работы над ближневосточным мирным соглашением, оказания помощи в ведении переговоров по недавней сделке ОПЕК".

Кроме того, направление Россией груза медицинской помощи США в разгар коронавируса называют результатом именно такого разговора.

"В течение многих лет администрация Трампа пыталась найти способы сотрудничества с Россией на мировой арене, но эти усилия потерпели неудачу в основном из-за того, что Москва продолжала заниматься деятельностью, угрожающей национальной безопасности США: от хакерских атак до якобы имевших место вознаграждений за убийства американских солдат в Афганистане", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, племянница президента США Дональда Трампа, Мэри Трамп, которая недавно выпустила книгу об американском лидере, записала и разговор с его старшей сестрой Мэриэнн Трамп-Бэрри. В ходе которого та назвала главу государства жестоким человеком.

Ранее мы писали, что племянница Трампа в своей книге рассказала о психологических проблемах президента США.