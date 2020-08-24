На Софийской площади в Киеве после выступления президента Владимира Зеленского прошел масштабный концерт в честь Дня Независимости.

На импровизированной сцене прозвучало попурри из песен украинских исполнителей разных лет. В концерте приняли участие Джамала, Олег Винник, Павел Зибров, Монатик, Нина Матвиенко, Верка Сердючка, Руслана, Тина Кароль, Потап, "Время и Стекло", Наталья Могилевская, Ирина Билык и многие другие исполнители.

Выступления проходили в формате попурри - музыканты исполняли отрывки из популярных песен по очереди. Их песни проходили на фоне акробатических выступлений. Так же включались в представление и хоровые коллективы.

Видео: ТСН

Телеграм-канал "Политика Страны" отмечает, что концерт смотрелся очень масштабно.

"В организации шоу нынешняя команда при власти, безусловно, сильна", - пишет канал.

Также отмечается и подбор песен. Много мелодий прозвучало на русском языке и нет конфронтационных текстов. Музыканты пели про любовь и про Украину.

"То есть Зеленский продолжает эксплуатировать тягу народа к возвращению к старым добрым спокойным и, главное, мирным, временам. Но насколько он реально работает на возвращение этих времён либо просто имитирует процесс накануне выборов - это, конечно, вопрос", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в понедельник, 24 августа, в Украине отмечается 29-я годовщина Независимости страны. В 09.00 на Софийской площади в Киеве начались торжественные мероприятия, выступил с речью президент Зеленский.

Кроме того, в 09.00 от красного корпуса Киевского национального университета им.Шевченко выдвигается колонна ветеранов АТО. Шествие носит название "Марш защитников Украины".

"Страна" ведет текстовый репортаж о происходящем в этот день в Киеве.