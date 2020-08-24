В понедельник, 24 августа, в Пресненском суде Москвы приняли решение отложить заседание по делу актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, на неделю, до 31 августа. За это время артист должен найти нового адвоката.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Отложить на 31 августа, на 11.00", - объявила судья Елена Абрамова.

Отмечается, что Ефремов пришел на заседание один и попросил провести билогическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Но судья заявила, что не может рассматривать этот вопрос без участия адвокатов.

"Шел я в суд за правдой. Я думал, что кто-то скажет, где я все-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулем",- цитирует подсудимого артиста телеграм-канал LIFE SHOT.

Напомним, на прошлой неделе Ефремов отказался от своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Их линия защиты сводилась к тому, что за рулем машины сидел не Ефремов, а кто-то другой, это якобы и доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.

Как сообщалось, актеру грозит до 12 лет колонии за то, что он 8 июня в центре Москвы в пьяном состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.