Зараженных коронавирусом в Киеве уже больше 12 000 человек. Данные на 24 августа
По состоянию на утро понедельника, 24 августа, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 209 человек. Общее число зараженных достигло отметки в 12 023 человека.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерло. На сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случаев заболевших на covid-19", - говорится в сообщении.
Так, среди заболевших оказались:
- 119 женщин (от 18 до 85 человек);
- 75 мужчин (от 21 до 83 лет);
- 7 девочек (от 1 до 15 лет);
- 8 мальчиков (от 1 до 11 лет).
Уточняется, что среди заразившихся есть семь медиков. Всего госпитализировать пришлось 29 людей.
Больше всего случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Деснянском районе - 39. В Днепровском районе заболели 28 человек. А вот в Соломенском районе подтвердились 26 случаев заражения.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро понедельника, 24 августа, зафиксировано 1 799 новых случаев заражения сутки Covid-19.
Также "Страна" рассказывала, что Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам страны на 24 августа.