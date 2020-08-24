По состоянию на утро понедельника, 24 августа, количество зараженных коронавирусом в Киеве увеличилось на 209 человек. Общее число зараженных достигло отметки в 12 023 человека.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за прошедшие сутки на 209 человек. Среди них 15 детей. Трое больных умерло. На сегодня в столице уже 12 023 подтвержденных случаев заболевших на covid-19", - говорится в сообщении.

Так, среди заболевших оказались:

119 женщин (от 18 до 85 человек);





75 мужчин (от 21 до 83 лет);





7 девочек (от 1 до 15 лет);





8 мальчиков (от 1 до 11 лет).

Уточняется, что среди заразившихся есть семь медиков. Всего госпитализировать пришлось 29 людей.

Больше всего случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Деснянском районе - 39. В Днепровском районе заболели 28 человек. А вот в Соломенском районе подтвердились 26 случаев заражения.

Напомним, в Украине, по состоянию на утро понедельника, 24 августа, зафиксировано 1 799 новых случаев заражения сутки Covid-19.

Также "Страна" рассказывала, что Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам страны на 24 августа.