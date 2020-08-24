Советник президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй заявила, что покидает Белый дом в конце августа.

Об этом сообщает "Интерфакс" в понедельник, 24 августа.

"Я уйду из Белого дома в конце этого месяца", - говорится в заявлении чиновника. По ее словам, это решение мотивированно необходимостью заняться семейными делами.

По мнению наблюдателей, уход Конуэй примерно за два месяца до президентских выборов оставит Трампа без одного из самых убедительных ораторов партии, которые могли бы поддержать его в период предвыборной кампании.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил, что ему хватит сил быть главой Соединенных Штатов до 86 лет.

До этого Трамп заявил, что в случае победы Байдена на выборах Китай овладеет США.