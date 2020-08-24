Президент Украины Владимир Зеленский выступил с официальной речью на торжественном мероприятии, посвященном 29-й годовщине Независимости. "Страна" дает главные тезисы выступления президента и приводит итоговый анализ.

Об этом говорится в Telegram-странице "Политика Страны".

Так, свое выступление Зеленский начал с того, что на Донбассе уже 29 дней перемирие, а украинская армия не несет потерь. Вероятнее всего, именно этот тезис он и его команда будут использовать как главный в ходе предвыборной кампании.

"Мы не ангелы, но чертям здесь не место", - заявил Зеленский в конце речи, которую закончил словами "Слава Украине".

Основные выводы из выступления Зеленского.

1. Президент главный упор сделал на перемирии на Донбассе, которое соблюдается уже 29 дней без раненных и погибших. Судя по всему, это будет подаваться и дальше как одно из основных достижений Зе-команды. Перемирие и отсутствие жертв - это, безусловно хорошая новость. Главная, чтоб хорошие новости с фронта не закончились после выборов, сыграв свою роль "предвыборной фишки" партии власти.

2. Главный образ врага в речи Зе - это не "российский агрессор" , как было обычно (об этом тоже сказано, но вскользь). А некие неназванные по именам люди, которые ранее правили страной, грабили ее, потеряли территории и не могут смириться сейчас с тем, что народ на выборах их от власти отстранил, дав свою оценку. По этим характеристикам легко определить Порошенко и Турчинова. Видимо, их активность и планы на Банковой сейчас воспринимают как главную угрозу для себя.

3. Зе повторил тезисы своего новогоднего поздравления - "мы разные, но мы едины". Не важно, кто на каком языке говорит. Все мы братья и сёстры. Слова правильные. Но нужны дела. Например, самое простое - остановить тотальную украинизацию и отменить законы, которые ущемляют права русскоязычного населения. Раз мы все братья и сёстры. Но пока ничего из этого нет. Даже отсрочку перевода русских школ на украинский язык побоялись проголосовать. Так что слова о единстве есть. А вот дел нет. И это вызывает недоверие и ко всем остальным правильным словам, сказанным Зеленским.

Напомним, в Киеве на Софийской площади проходят торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Украины. На нем присутствуют народные депутаты от фракции "Слуга народа" и мэр Киева Виталий Кличко.

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