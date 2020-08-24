Главы государств, правительств и духовные лидеры поздравили Украину с 29-й годовщиной независимости. Свои поздравления прислали президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, а также Папа Франциск и королева Елизавета.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, президент США Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя президента Владимира Зеленского, отметил вызовы, которые переживают Украина и мир в этом году.

"Я горжусь, что США предоставили более 41 миллиона долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", - говорится в поздравлении.

Трамп также отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины до возвращения контроля над всей ее территорией, включая Крым.

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал украинскому народу процветания и мира. Он также отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

"Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд освобождений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня", - отметил Макрон.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках устойчивого политического решения конфликта на востоке страны, а также будет отстаивать суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

"Германия и в будущем действенно и солидарно будет стоять плечом к плечу с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо будет выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины", - говорится в письме Штайнмайера.

Папа Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

"В настоящее время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, я заверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны", - сказано в письме понтифика.

Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, также передала наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

"Хорошие доверительные отношения между нашими двумя странами позволяют нам вместе решать большие глобальные проблемы. Я все еще имею очень хорошие воспоминания о своем недавнем визите в вашу страну и очень надеюсь сотрудничать с вами для решения упомянутых проблем. Желаю вам и народу Украины счастья, процветания и всяческих успехов в будущем", - написала она.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время", - говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал единства и мира.

"Мы ценим наш диалог как по двусторонним, так и региональным вопросам. Польша неизменно поддерживает суверенитет и целостность Украины и остается сторонником ее интересов в Евросоюзе и НАТО", - отметил он.

Руководитель Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства в контексте совместных европейских ценностей.

"Убежден, что добрососедские отношения и тесное сотрудничество между Венгрией и Украиной не имеют альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец состоялось сближение в наших отношениях. Перед нами еще много задач, но уверен в том, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах", - сказано в поздравлении.

Президент Словакии Зузана Чапутова направила Президенту Украины видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня Независимости Украины направил президенту Зеленскому письмо с пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному украинскому народу - устойчивого прогресса и процветания.

Также Украину с национальным праздником поздравили президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

"Я очень счастлив, что Украина так высоко на повестке дня на международной арене. Нам 29 лет. Мы еще так молоды, но уже такие опытные. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украину знали как цветущую страну счастливых людей", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня 24 августа Украина отмечать День Независимости. На Софийской площади в Киеве проходят торжества в честь праздника, на них уже выступил президент Зеленский.

Как сообщалось, центр Киева перекрыт из-за торжеств к Дню Независимости.