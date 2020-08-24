Минздрав показал карту распространения коронавируса по регионам Украины. Данные на 24 августа
Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на утро понедельника, 24 августа. Всего за сутки было сделано 1 425 351 тест методом ПЛР.
Об этом пресс-служба ведомства передает в Facebook.
Так, по состоянию на сегодняшнее утро подтвердились 1 799 новых случаев заражения. Всего количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 106 757 человек. Выздоровели за последние 24 часа 289 пациентов.
Карта распространения коронавируса по регионам на 24 августа выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 3 624 случая;
- Волынская область - 5 147 случаев;
- Днепропетровская область - 2 005 случаев;
- Донецкая область - 1 237 случаев;
- Житомирская область - 2 864 случая;
- Закарпатская область - 7 026 случаев;
- Запорожская область - 1 377 случаев;
- Ивано-Франковская область - 7 975 случаев;
- Кировоградская область - 768 случаев;
- Киев - 12 023 случая;
- Киевская область - 5 025 случаев;
- Львовская область - 13 253 случая;
- Луганская область - 244 случая;
- Николаевская область - 997 случаев;
- Одесская область - 6 054 случая;
- Полтавская область - 663 случая;
- Ровенская область - 8 559 случаев;
- Сумская область - 1 187 случаев;
- Тернопольская область - 4 765 случаев;
- Харьковская область - 7 634 случая;
- Херсонская область - 336 случаев;
- Хмельницкая область - 2 010 случаев;
- Черновицкая область - 9 167 случаев;
- Черкасская область - 1 297 случаев;
- Черниговская область - 1 520 случаев
Напомним, в материале "Выше двух тысяч в день" мы выяснили, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.
Также добавим, что Ээксперт ВОЗ рассказал, можно ли избежать второй волны коронавируса в мире.