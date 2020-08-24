Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на утро понедельника, 24 августа. Всего за сутки было сделано 1 425 351 тест методом ПЛР.

Об этом пресс-служба ведомства передает в Facebook.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро подтвердились 1 799 новых случаев заражения. Всего количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 106 757 человек. Выздоровели за последние 24 часа 289 пациентов.

Карта распространения коронавируса по регионам на 24 августа выглядит следующим образом:

Винницкая область - 3 624 случая;





Волынская область - 5 147 случаев;





Днепропетровская область - 2 005 случаев;





Донецкая область - 1 237 случаев;





Житомирская область - 2 864 случая;





Закарпатская область - 7 026 случаев;





Запорожская область - 1 377 случаев;





Ивано-Франковская область - 7 975 случаев;





Кировоградская область - 768 случаев;





Киев - 12 023 случая;





Киевская область - 5 025 случаев;





Львовская область - 13 253 случая;





Луганская область - 244 случая;





Николаевская область - 997 случаев;





Одесская область - 6 054 случая;





Полтавская область - 663 случая;





Ровенская область - 8 559 случаев;

Сумская область - 1 187 случаев;





Тернопольская область - 4 765 случаев;





Харьковская область - 7 634 случая;





Херсонская область - 336 случаев;





Хмельницкая область - 2 010 случаев;





Черновицкая область - 9 167 случаев;





Черкасская область - 1 297 случаев;





Черниговская область - 1 520 случаев

Напомним, в материале "Выше двух тысяч в день" мы выяснили, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.

Также добавим, что Ээксперт ВОЗ рассказал, можно ли избежать второй волны коронавируса в мире.