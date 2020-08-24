Минздрав показал свежую карту распространения коронавируса по регионам Украины. Фото: Страна

Министерство здравоохранения Украины показало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на утро понедельника, 24 августа. Всего за сутки было сделано 1 425 351 тест методом ПЛР.

Об этом пресс-служба ведомства передает в Facebook.

Так, по состоянию на сегодняшнее утро подтвердились 1 799 новых случаев заражения. Всего количество заболевших коронавирусом достигло отметки в 106 757 человек. Выздоровели за последние 24 часа 289 пациентов.

Карта распространения коронавируса по регионам на 24 августа выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 3 624 случая;

  • Волынская область - 5 147 случаев;

  • Днепропетровская область - 2 005 случаев;

  • Донецкая область - 1 237 случаев;

  • Житомирская область - 2 864 случая;

  • Закарпатская область - 7 026 случаев;

  • Запорожская область - 1 377 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 7 975 случаев;

  • Кировоградская область - 768 случаев;

  • Киев - 12 023 случая;

  • Киевская область - 5 025 случаев;

  • Львовская область - 13 253 случая;

  • Луганская область - 244 случая;

  • Николаевская область - 997 случаев;

  • Одесская область - 6 054 случая;

  • Полтавская область - 663 случая;

  • Ровенская область - 8 559 случаев;
  • Сумская область - 1 187 случаев;

  • Тернопольская область - 4 765 случаев;

  • Харьковская область - 7 634 случая;

  • Херсонская область - 336 случаев;

  • Хмельницкая область - 2 010 случаев;

  • Черновицкая область - 9 167 случаев;

  • Черкасская область - 1 297 случаев;

  • Черниговская область - 1 520 случаев

Карта распространения коронавируа по регионам. Фото: facebook.com/moz.ukr

Напомним, в материале "Выше двух тысяч в день" мы выяснили, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.

Также добавим, что Ээксперт ВОЗ рассказал, можно ли избежать второй волны коронавируса в мире.

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