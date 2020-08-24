В Беларуси Координационный совет (КС) начал подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.

Об этом заявила доверенное лицо Светланы Тихановской, член президиума КС Ольга Ковалькова в Facebook

"Сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа. Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном, чтобы он (президент Лукашенко - Ред.) наконец ушел.

Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию", - написала она.

Напомним, протесты в Белоруссии длятся уже две недели. Митингующие хотят отменить итоги выборов, на которых одержал победу действующий глава страны Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы.

Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и "Гродно Азот" объявили забастовку.

А белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.

После этого Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета оппозиции по статье о захвате власти.