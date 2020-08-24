В понедельник, 24 августа, из парке Шевченко стартует марш националистов, который пройдет по центральной площади Киева.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, сейчас колонна направилась от парка Тараса Шевченко в сторону Крещатика и Майдана Независимости. Данный марш был анонсирован "Национальным корпусом", который призывал принять участие в нем всех желающих.

Кроме того, организаторы сообщили, что марш пройдет без партийных лозунгов и символики.

"Большинство участником марша в камуфляжной форме. Как и анонсировали организаторы, участники марша пришли без партийной символики", - говорится в сообщении.

Время от времени участники марша скандируют "Слава Украине".

В парке Шевченко собрались участники марша защитников Украины. Фото: Страна

Напомним, мероприятие, как и в прошлом году, пройдет от метро Университет и парка Шевченко до Майдана Независимости. При этом, согласно решению Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при президенте, на нем не должно быть партийной символики.

Сперва предполагалось, что его возглавит экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, но позже от этой идеи отказались. Причиной назвали то, что марш, по их словам, превращают в "пиар Порошенко". Предполагается, что он присоединится к маршу, а в конце ходы выступит ко всем собравшимся.