Российский оппозиционер Алексей Навальный, который впал в кому после отравления, еще несколько месяцев может быть недееспособным и не будет участвовать в политической деятельности.

Такой прогноз озвучил глава фонда фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, Яка Безил, передает РИА "Новости".

"Я ожидаю, как и с Петром Верзиловым, что он будет недееспособен месяц или два. Я сравнил с тем, как было с Петром Верзиловым", - заявил Бизил.

По его словам, он основывается на собственном опыте госпитализации в Берлине издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, который так же, как и Навальный, был доставлен Cinema for Peace из России в Германию на лечение.

Безил также отметил, что это было лишь сравнение, а не прогноз врачей. Также глава Cinema for Peace подтвердил, что перевозку Навального оплатил российский предприниматель Борис Зимин.

В то же время пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что проверенные сведения о состоянии здоровья Навального могут поступить только от врачей клиники или от нее.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. В итоге самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пресс-служба ФБК сообщила, что у Навального токсичное отравление, и предположила, что его могли отравить.

Согласно предварительному диагнозу врачей, у него острое отравление неустановленным психодиcлептиком (психодиcлептики – вещества, способные вызывать галлюцинации).

По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, отрава могла быть в чашке чая, который Навальный пил в аэропорту Томска перед полетом.

Врачи омской больницы разрешили транспортировку Навального в Германию, и 22 августа он был доставлен в Берлин. Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану клинику Charite в Берлине, где лечат российского оппозиционера.