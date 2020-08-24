Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резкую риторику коллег из Беларуси на совет президента Владимира Зеленского провести новые выборы. Минск призвали не отвергать ценные советы.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов", - говорится в сообщении.

В то же время украинские дипломаты заявили, что опыт Революции Достоинства "учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда".

Напомним, инцидент произошел из-за слов Зеленского о том, что он, будучи на месте лидера Беларуси Александра Лукашенко, провел бы повторные президентские выборы.

Также "Страна" рассказывала, что после этого пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил о том, что его страна не нуждается в "заезженных" советах, а властям Украины нужно больше времени уделять внутренним процессам.

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал Глаз.

Он также добавил, что учитывая новейшую историю Украины, "опыта в некоторых вопросах им не занимать".

"Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - рассказал он.