Сегодня, 24 августа, в Киеве на Софийской площади состоятся торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, сейчас на площади находится очень много людей. Среди них есть представители правоохранительных органов. У входа установлена специальная рамка контроля, использование которой является обязательной.

На Софийской площади находится очень много людей. Фото: Страна

Позже к месту мероприятия начали прибывать депутаты от фракции "Слуга народа". При этом они, как и рекомендовали в партийном чате, пришли в светлых и праздничных нарядах. Для них подготовили специальные, отдельные места. Также на площадь прибыл киевский мэр Виталий Кличко, он опирался на костыль.

"Руки сильные. Бегаю на трёх быстрее чем на двух", - заявил мэр журналистам, которые поинтересовались его здоровьем.

Начали прибывать депутаты и чиновники. Фото: Страна

Вместе с тем, на месте заметили популярного украинского исполнителя DZIDZIO, который, вероятнее всего, будет исполнять гимн Украины.

На Софийской площади заметили певца DZIDZIO. Фото: Страна

"Страна" также рассказывала, что куда можно пойти сегодня в Киеве.

Напомним, синоптики рассказали о том, какой будет погода на День Независмости.