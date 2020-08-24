В ночь на понедельник, 24 августа, в районе Дамаска произошел взрыв на газопроводе, из-за чего электричество пропало по всей территории Сирии.

Об этом сообщил министр нефти и минеральных ресурсов республики Али Ганима, передает SANA.

По его словам, инцидент произошел на участке между районами Аль-Дамир и Адра. Возможной причиной инцидента называют теракт. Всего были выведены из строя три станции, на них сейчас работают над устранением неисправности.

Через час после взрыва власти Сирии заявили о том, что подача электричества восстановлена в некоторые районы.

В Сирии произошел масштабный взрыв на газопроводе. Видео: YouTube/Sana

Напомним, 18 августа в Сирии сработало самодельное взрывное устройство. В этот момент на том месте двигалась российская автоколонна. В результате взрыва от полученных ранений погиб российский военный советник - генерал-майор, еще несколько человек получили ранения.

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