В Украине, по состоянию на утро понедельника, 24 августа, зафиксировано 1 799 новых случаев заражения сутки Covid-19.

Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 106 757 человек. Вчера, 23 августа, в Украине было зафиксировано 104 958 заболевших.

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончалось 2 293 пациента с этим диагнозом (+ 22 за сутки). Выздоровели уже 52 524 жителей страны (+ 289 за сутки). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине по последним данным составляет 51 940 (+ 1 488 за сутки).

Напомним, в материале "Выше двух тысяч в день" мы выяснили, почему Украина побила новый рекорд по коронавирусу и что с этим делать.

Также добавим, что Ээксперт ВОЗ рассказал, можно ли избежать второй волны коронавируса в мире.

Кроме этого мы сообщали, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом вместе с зятем и дочерью.