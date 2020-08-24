Продавец продала кофту клиентки, пока она меряла новую одежду. Фото: PxHere

В Любешове на Волыни, пока женщина примеряла одежду на рынке, продавец успела реализовать ее одежду как секонд-хенд. Женщина просит вернуть имущество за вознаграждение. 

Об этом она написала в Facebook. 

"Это кофта от моего спортивного костюма. Я сняла ее для примерки другой и оставила...
- Кто сегодня на рынке (на секонде) купил розовую кофту Puma (с надписью на рукаве серыми крупными буквами), очень прошу вернуть за вознаграждение! Это от моего спортивного костюма. Я сняла ее для примерки другой и оставила. Продавец ее продала. Купила девушка с ребенком. Удвою сумму за которую купили", - написала пострадавшая.

Пост волынянки в Facebook

Напомним, под Ровно продавец едва не задушила покупательницу, которая вошла в магазин без маски.

Также мы писали, как продавец киевской пекарни вынесла за пару дней из кассы 20 тысяч гривен.

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