В Лиманском районе Одесской области задержали 30-летнего мужчину, который угнал машину своей бывшей сожительницы, потому что хотел еще раз с ней увидеться.

Об это сообщает пресс-служба полиции региона.

Как отмечается, ранее судимый угонщик проехал на краденном Hyundai всего 10 километров, затем он бросил машину, когда в ней закончилось топливо, и вернулся домой. На следующее утро его задержала полиция.

По данным полиции, ранее мужчина неоднократно угрожал бывшей сожительнице, что украдет ее машину. Теперь ему инкриминируют совершение преступления, квалифицированного по ч.1 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством), за которое ему грозит от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее мы писали, как пьяный водитель разбил машину, угнал новую и приехал в полицию вернуть свое авто.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный мойщик угнал клиентский Mercedes, ударил им два авто и чуть не влетел в остановку с людьми.