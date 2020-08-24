В Ровенской области стоматолог украл золота для зубных протезов пациентов на 320 000 гривен. 45-летнему врачу Костопольской районной стоматологической больницы объявили о подозрении в прокуратуре.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратура области.

Он украл 336 граммов золота 900-й пробы.

"Нехватка была обнаружена во время внеочередной инвентаризации, проведенной в связи с увольнением подозреваемого", - сообщает прокуратура.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в присвоении чужого имущества в крупных размерах. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ведется следствие.

Как сообщает "Общественное" со ссылкой на полицию, драгоценный металл хранился в сейфе. Экспертиза показала, что его никто не вскрывал, а открыли "родным" ключом, который был только у подозреваемого стоматолога.

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