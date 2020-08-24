Многотысячная акция протесты в Минске, которая проходила в воскресенье, 23 августа, завершилась без задержаний.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Как отмечается, протестные акции начались в районе 14.00 у Дома правительства на площади Независимости. Здесь по различным оценкам средств массовой информации собралось от 150 до 250 тыс. человек. Примерно столько было и на акции протеста в прошлое воскресенье у стелы "Минск - город-герой".

Спустя несколько часов на площади Независимости большая часть митингующих направилась в район стелы, часть - в сторону площади Победы.

Возле стелы в воскресенье развернулись армейские подразделения, сама стела была обнесена колючей проволокой. По всей видимости, сделано это было для того, чтобы протестующие вновь не повесили на бронзовую скульптуру "Родина-мать" у стелы бело-красно-белый флаг.

Каких-либо провокаций и конфликтов у стелы зафиксировано не было.

Затем часть демонстрантов выдвинулась по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. При этом силовые ведомства перекрыли проспект - кордон силовиков был растянут по всей ширине проспекта. Здесь были задействованы штурмовые комплексы "Рубеж", которые использовались при разгоне акций протеста 9-10 августа. Протестующие остановились в нескольких десятков метрах от кордона, участники акции скандировали "Уходи", "Уволен", держали флаги и плакаты с различными лозунгами.

Спустя некоторое время протестующие развернулись и пошли назад в сторону стелы. В это время на территорию Дворца независимости прилетел вертолет, предположительно с президентом Беларуси.

Затем появилось видео, на котором Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом, но без магазина с патронами. Позднее в пресс-службе президента заявили, что Лукашенко был весь день во Дворце независимости.

По информации официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, в Минске на акции протеста задержаний не проводилось.

"Страна" подробно писала о том, что показал сегодняшний день протестов в Беларуси.