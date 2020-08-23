Украинских водителей будуть штрафовать за "модные" ЗD номерные знаки. Они не соответствуют установленным требованиям ДСТУ.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, в Украине появилось очень много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD. Водителей уверяют, что такие номера разрешены, но это не так.

Билошицкий отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия" четко прописано то, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям

По его словам, водителям грозит штраф в размере 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или же водителя отправят на общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

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