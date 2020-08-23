Украинских водителей предупредили, что будут штрафовать за модные номера авто
Украинских водителей будуть штрафовать за "модные" ЗD номерные знаки. Они не соответствуют установленным требованиям ДСТУ.
Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.
По словам чиновника, в Украине появилось очень много компаний, которые предлагают сделать номерные знаки в формате ЗD. Водителей уверяют, что такие номера разрешены, но это не так.
Билошицкий отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия" четко прописано то, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям
По его словам, водителям грозит штраф в размере 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям. При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или же водителя отправят на общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.
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