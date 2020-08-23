В Одессе строители во время работы над заведением общепита залили в бетон трехметровое дерево, которое оказалось на пути возведения забора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, под бетоном оказались не только корни: стройматериал покрыл всю нижнюю часть ствола, и теперь дерево больше напоминает бетонный столб с зелеными листьями наверху.

Первым на это обратил внимание местный архитектор. На следующий день на место приехала специальная комиссия из чиновников-экологов. По словам прораба, во время работ дерево наклонилось, а чтобы его в будущем не завалил ветер, растение решили укрепить.

"Может это неэстетично, я согласен. Но по-другому — нет. Вся корневая система, ни единый корешок не нарушен. Дерево живет, растет и радуется", — говорит представитель застройщика Игорь Алтухов.

Теперь за это строителям грозит штраф от 850 грн. Дерево они должны срочно освободить из бетонных оков.

"Предписание — устранить данное нарушение. Будут привлечены лица к административной ответственности", — рассказал заместитель директора департамента экологии Одесской горсовете Владлен Гривенка.

Напомним, недавно в Луцке повалило деревья и затопило улицы из-за сильного ливня.

Также мы писали, что в Киеве прошел сильный ливень, на машины обрушились деревья.