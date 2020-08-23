В Каменской исправительной колонии сотрудники проверяли, не роют ли заключенные подкопов для побега, необычным способом. Они обследовали территорию вместе с конем.

Об этом пишет пресс-служба ГУ "Каменская исправительная колония Юго-Восточного МРУ ЧПКП МЮ (№101)", передает Vgorode.

Специальная комиссия обследовала внутренние и внешние зоны. Сотрудники колонии проверяли территорию учреждения на наличие подкопов, проседания грунта и возможных подготовок к побегам.

Привлечь к проверке решили и коня. Такое решение объяснили тем, что животные особо чувствительны к нарушениям целостности грунта.

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