В Мариуполе лошадь укусила 9-летнюю девочку. В тот же день офицера патрульной полиции покусала 16-летняя правонарушительница.

Об этом сообщает издание "0629".

Как отмечается, инциденты произошли 19 августа. Днем на улице Гонды ребенка укусила лошадь, которую девочка хотела покормить. Животному что-то не понравилось и оно укусило девочку за пальцы. Пострадавшую доставили в больницу.

Затем в 16:25 на ул. Карпинского случился еще один подобный случай. В этот раз от укуса пострадала офицер полиции. Как оказалось, патрульные пытались задержать юную наркоманку, а та в порыве ярости укусила копа за плечо, оставив на нем укушенную рану. 27-летнюю сотрудницу правоохранительных органов доставили в горбольницу №4.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 342 УК Украины.

Напомним, под Винницей пьяный хулиган разбил планшет и покусал полицейского при оформлении протокола.

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