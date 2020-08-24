Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который недавно поддержал протестующих в Беларуси, сообщил, что если победит на президентских выборах, то готов занимать кресло в овальном кабинете два срока.

Джо Байдену сейчас 77 лет, он может стать президентом в возрасте 78 лет, а по окончанию второго президентского срока, если он будет, Байдену будет 86 лет.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

По словам Байдена, возраст не стал бы для него помехой.

Я думаю, это обоснованный вопрос, который допустимо задать любому человеку старше 70 лет, здоровы ли они и готовы ли, это обоснованный вопрос, но я могу лишь сказать американцам: вы увидите", - сказала он, добавив, что открыт для возможности пойти на второй срок и проработать на посту президента восемь лет.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее "Страна" писала, что Трамп заявил, что в случае победы Байдена на выборах Китай овладеет США.

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