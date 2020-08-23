"Как крысы разбежались". Лукашенко с борта вертолета прокомментировал протесты в центре Минска. Видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время полета на вертолете по Минску оценил обстановку у Дворца независимости, где сегодня проходили митинги оппозиции.
Видео опубликовано в Телеграме.
Так, увидев, что большинство протестующих уже разошлись от резиденции, Лукашенко заявил: "Как крысы разбежались".
Напомним, сегодня в Минске противники Лукашенко вышли на массовую акцию - "Марш новой Беларуси". Во время этого в городе закрыли несколько станций метро, кроме того власти стянули в центр силовиков и автозаки. Также в город ввели подразделения военных.
Позже в здание на вертолете прилетел сам Лукашенко вместе с сыном Николаем. Оба они были вооружены и одеты в бронежилеты.
Также Лукашенко вышел к силовикам у здания резиденции и поблагодарил из за сдерживание протестующих.