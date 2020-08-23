Черкасские оперативники в результате слаженной спецоперации раскрыли двойное убийство. 58-летний местный житель убил двух мужчин и издевался над своими родителями. Теперь он проведет за решеткой, вероятно, все оставшиеся ему годы.

Об этом написал начальник криминальной полиции Черкасской области Руслан Осипенко на своей странице в Facebook.

7 августа в Черкассах убили 62-летнего местного жителя. Он был неприметным мужчиной, который любил заниматься радиотехникой. Его нашли дома со смертельным ножевым ранением в шею.

Правоохранители выяснили, что с места преступления в тот момент уехали двое мужчин на велосипедах. Особых примет мужчины не имели, но один из велосипедов имел усовершенствованную конструкцию, за это и зацепились оперативники.

Фото: Криминальная полиция

18 августа в полицию поступило сообщение о совершении домашнего насилия. 58-летний местный житель издевался над своими престарелыми родителями, 82-летней матерью и 83-летним отцом. Когда полицейские прибыли по вызову и заходили в квартиру, мужчина бросился через окно наутек. Полицейские почувствовали трупный запах в помещении. Во время осмотра в одной из комнат они нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти, замотанное в одеяло и пакеты.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи со служебными собаками. Убитым оказался 62-летний местный житель. В подсобном помещении балконной пристройки оперативники нашли тот самый велосипед, который попал на камеры наблюдения.

Все силы полиции подняли на задержание злоумышленника, был объявлен план "Перехват". Заметив погоню, беглец бросил транспорт и бросился через лесополосу в поле, где пытался спрятаться.

Кинологи, квадрокопетры, тепловизоры - правоохранители вооружились всеми средствами, чтобы выявить и задержать опасного преступника.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК, ему инкриминируется ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до пожизненного заключения.

Задержанный объясняет, что первого мужчину он убил с целью завладения имуществом. А другого, который несколько дней жил с ним в квартире, убил потому, что ему показалось, что он хочет его убить.

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