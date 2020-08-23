Президент Беларуси Александр Лукашенко вышел за оцепление Дворца независимости и поблагодарил силовиков, которые охраняли его резиденцию, пообещав "разобраться" с протестующими.

Соответствующее видео опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко.

Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами и словами: "Мы с вами до конца".

Напомним, в Минске в воскресенье прошла многотысячная акция протеста оппозиции. О том, как это было мы уже подробно писали.

Сегодня участники акции вплотную приблизились к резиденции Лукашенко. Тем временем сам президент приземлился на вертолете на крышу здания, вооружившись автоматом и надев бронежилет. Однако митингующие уже ушли от резиденции.