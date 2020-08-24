Замглавы Госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской облрады Богдан Яциковский публично исполнил авторскую песню с антисемитским содержанием.

Видео выступления депутата опубликовано в YouTube.

Так, Яциковский во время публичного выступления исполнил песню "Ж@д перед повешением".

Приводим текст песни целиком:

"Всюду цветет наша власть

Ж@д кричит, не бей меня не надо,

а его в садочке, в тихом уголочке

ждет веревка, ждет.

Ай Телесык, уголовный розыск

Напрасно в нашей хате делают обыск

Еще не затупились штыки

Еще не заржавели пулемёты

Всюду буйно цветет наша власть,

Ж@д кричит: "Не бей меня, не надо"

А его в садочке, в тихом уголочке

Ждет веревка, ждет"

По селу идет москаль поет -

выстрел прозвучал и нет его".

В связи с этим народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин направил в Национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности депутата Яцинковского. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Во время своего публичного выступления Яциковский Б. И., который в силу членства в политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" имеет устоявшиеся убеждения, политические и общественные взгляды, путем исполнения песни открыто разжигал национальную вражду и ненависть к гражданам, которые относят себя к российской и еврейской нациям, одновременно унижая и оскорбляя национальную честь, достоинство и чувства названных граждан в связи с их этническим происхождением", - говорится в заявлении Кузьмина.

Отметим, что Яциковский является заместителем председателя Госкомиссии по запасам полезных ископаемых по экономическому развитию и международной деятельности, а также главой Тернопольской территориальной организации "Радикальная партия Олега Ляшко".

Напомним, ранее сообщалось, что украинские и львовские власти хотят замолчать факт еврейского погрома 1941 года.

Также мы писали, что Аваков уволил начальника Ивано-Франковской полиции, который требовал провести перепись евреев.