"Ж@д перед повешением". Тернопольский депутат от партии Ляшко спел песню об убийстве евреев и русских. Видео
Замглавы Госкомиссии Украины по полезным ископаемым, депутат Тернопольской облрады Богдан Яциковский публично исполнил авторскую песню с антисемитским содержанием.
Видео выступления депутата опубликовано в YouTube.
Так, Яциковский во время публичного выступления исполнил песню "Ж@д перед повешением".
Приводим текст песни целиком:
"Всюду цветет наша власть
Ж@д кричит, не бей меня не надо,
а его в садочке, в тихом уголочке
ждет веревка, ждет.
Ай Телесык, уголовный розыск
Напрасно в нашей хате делают обыск
Еще не затупились штыки
Еще не заржавели пулемёты
Всюду буйно цветет наша власть,
Ж@д кричит: "Не бей меня, не надо"
А его в садочке, в тихом уголочке
Ждет веревка, ждет"
По селу идет москаль поет -
выстрел прозвучал и нет его".
В связи с этим народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин направил в Национальную полицию обращение о привлечении к уголовной ответственности депутата Яцинковского. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.
"Во время своего публичного выступления Яциковский Б. И., который в силу членства в политической партии "Радикальная партия Олега Ляшко" имеет устоявшиеся убеждения, политические и общественные взгляды, путем исполнения песни открыто разжигал национальную вражду и ненависть к гражданам, которые относят себя к российской и еврейской нациям, одновременно унижая и оскорбляя национальную честь, достоинство и чувства названных граждан в связи с их этническим происхождением", - говорится в заявлении Кузьмина.
Отметим, что Яциковский является заместителем председателя Госкомиссии по запасам полезных ископаемых по экономическому развитию и международной деятельности, а также главой Тернопольской территориальной организации "Радикальная партия Олега Ляшко".
Напомним, ранее сообщалось, что украинские и львовские власти хотят замолчать факт еврейского погрома 1941 года.
Также мы писали, что Аваков уволил начальника Ивано-Франковской полиции, который требовал провести перепись евреев.