Путин наградил 17 американцев. Фото: прес-служба Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью Ушакова 17 граждан Соединенных Штатов Америки. Он наградил их за мужество в годы Второй мировой войны. Они участвовали в Северных конвоях, за что и были награждены

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

За личное мужество и отвагу в данных боевых действиях награждены:

  • Бартон Уильям Спейт, 
  • Бейкер Дэвид Юджин,
  • Бербайн Ричард,
  • Вейганд Младший Раймонд Эдвард,
  • Гулет Лео Джозеф,
  • Дейтч Исси,
  • Кемпл Майкл,
  • Кох Младший Джордж Генри,
  • Кристофферсен Рольф Эрик,
  • Лэндолфи Ричард,
  • Норт Третий Джеймс Бейкер,
  • Орсанд Уолесс Лерой,
  • Пфайфер Ховард Уильям,
  • Розум Уилберт Фрэнк,
  • Стефенсен Хью Март,
  • Страуссер Дейл Пол,
  • Хансен Трюгве.

Ранее за участие в тех же боевых действиях Путин наградил аналогичной медалью британских моряков.

Северные конвои 1941-1945 годов - специальные формирования судов с грузами и кораблей охранения, создававшиеся в годы Второй мировой войны союзниками СССР по антигитлеровской коалиции для обеспечения их перехода из портов Северной Атлантики в советские северные порты и обратно. США и Великобритания поставляли в северные порты Советского Союза вооружение, военную технику и другие грузы.

Ранее "Страна" писала, что Путин и Совбез РФ потребовали отказаться от вмешательства других стран в дела Беларуси.

Также мы рассказывали, что глава РФ отменил каракулевые шапки в армии.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться