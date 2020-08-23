Мужской и женский алкоголизм похожи, но однако они имеют ряд различий. Так, несмотря на то, что оба вида имеют одинаковые этапы развития, у женщин зависимость развивается быстрее.

Об этом пишет "Медикфорум" со ссылкой на наркологов.

Специалисты утверждают, что у женщин недуг развивается быстрее. Так, если мужчины становятся алкоголиками за 10-15 лет, то у женщин данный период занимает всего 3-5 лет.

При этом женщинам требуется больше времени на лечение, чтобы побороть зависимость от спиртного.

Однако женский пол больше склонен к осознанию проблемы и обращению к специалистам, рассказывают эксперты. Мужчины же крайне редко обращаются к профессионалам из-за проблем с алкоголем.

Ранее "Страна" писала, что бывший вратарь "Мариуполя", "Зари" и ряда других клубов Игорь Шуховцев рассказал о своих проблемах с алкоголем.

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