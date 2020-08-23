Оппозиция Беларуси предложила вернуться к Конституции 1994 года, в которой четко ограничено число президентских сроков, а также русский язык не имел статуса государственного.

Об этом в воскресенье, 23 августа, во время акции протеста в Минске заявил член координационного совета (КС), экс-министр культуры Павел Латушко, передает ТАСС.

"Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу", - сказал он.

По его словам, бывшие кандидаты в президенты обратились в Верховный суд Белоруссии с просьбой признать недействительными итоги выборов нынешнего года.

Также Латушко заявил о намерении КС отозвать всех депутатов Палаты представителей Национального собрания, а также членов местных советов. КС также настаивает на отстранении всего руководства МВД Беларуси. Латушко отметил, что в Следственный комитет направлено около 700 жалоб и заявлений протестующих и мирных граждан, пострадавших от действий силовиков.

Кроме того, оппозиционера поддержала и член КС Ольга Колесникова. Она заявила, что все виновные в избиениях будут "отвечать по закону". Кроме того, члены оппозиции призвали белорусов продолжать забастовки на предприятиях.

При этом потенциальный кандидат от оппозиции в случае назначения новых выборов президента Белоруссии пока не определен.

"Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах", - заверил Латушко.

Напомним, протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Митингующие хотят отменить итоги выборов, на которых одержал победу действующий глава страны Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ и "Гродно Азот" объявили забастовку. Белорусская оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти.

После этого в Беларуси открыли дело по факту создания Координационного совета.