В Грузии на дороге в Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети) произошло страшное ДТП. В результате аварии погибли 12 человек. Кроме того, трое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Микроавтобус упал с высоты около 80 метров с каменистого склона. На месте работают бригады патрульной и криминальной полиции, пожарно-спасательные команды, бригады скорой помощи.

Поиски оставшихся пассажиров продолжаются. Кроме того, проводится идентификация тел пассажиров и другие оперативно-розыскные мероприятия. Спасательные работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности и, несмотря на сложный рельеф местности и метеорологические условия, проходят в беспрерывном режиме.

МВД Грузии начало расследование по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб).

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