Вооруженный президент Беларуси Александр Лукашенко летел во Дворец независимости, возле которого собрались протестующие, вместе со своим несовершеннолетним сыном Николаем.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

При этом, как видно на записи, сын Лукашенко также был вооружен и одет в военную каску.

Напомним, сегодня в Минске противники Лукашенко вышли на массовую акцию - "Марш новой Беларуси". Во время этого в городе закрыли несколько станций метро, кроме того власти стянули в центр силовиков и автозаки. Также в город ввели подразделения военных.

В воскресенье вечером часть протестующих в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Территория у резиденции была оцеплена силовиками.

Участники акции под крики: "трибунал" вплотную приблизились к резиденции Лукашенко. Тем временем сам президент приземлился на вертолете на крышу здания, вооружившись автоматом и надев бронежилет. Однако митингующие уже ушли от резиденции.

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