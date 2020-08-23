Стала известна предположительная цена на новый iPhone 12. Она будет от 700 до 1400 долларов. Цена будет зависеть от модели и объема памяти.

Об этом сообщает портал iXBT.com со ссылкой на инсайдера с ником Komiya в Twitter.

По данным источника, стандартная модификация смартфона обойдется покупателю в 700-800 долларов, iPhone 12 Max с увеличенным дисплеем - в 800-900 долларов, iPhone 12 Pro - 1000-1300, iPhone 12 Pro Max - 1100-1400.

В новом поколении гаджета у базовой и Max-моделей будет сдвоенная камера, у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max - более мощные камеры с тремя датчиками и лидаром в нижнем маленьком отверстии.

Издание отмечает, что ранее озвучивалась начальная стоимость в 650 долларов. Учитывая это, авторы материала предположили, что стартовая цена в 700 долларов звучит реалистичной и оправданной, поскольку смартфон будет оснащен хорошей камерой, модемом 5G, большим объемом памяти и 5-нанометровой платформой Apple A14.

Мы рассказывали, что инсайдер и технический аналитик из США Джон Проссер опубликовал график презентаций новой продукции Apple: iPhone 12, айпадов и Apple Watch. По его данным, телефоны представят в октябре, а часы и планшет раньше - в начале сентября.

Также мы писали, что капитализация компании Apple впервые превысила $2 триллиона.