Протестующие в центре Минска ушли от Дворца независимости, куда прилетел президент Беларуси Александр Лукашенко с автоматом в руках.

Об этом сообщает портал onliner.by.

"После продолжительного стояния толпы и силовиков, первые решили расходиться. Люди начали возвращаться обратно к стеле. Все это время в столице наблюдались перебои с интернетом (мобильным - Ред.)", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье вечером часть протестующих в Минске дошли до Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Территория у резиденции была оцеплена силовиками.

Участники акции под крики: "трибунал" вплотную приблизились к резиденции Лукашенко. Тем временем сам президент приземлился на вертолете на крышу здания, вооружившись автоматом и надев бронежилет.

О том, что происходит сегодня в Минске "Страна" ведет онлайн-репортаж.