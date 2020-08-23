Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию, Дворец независимости, где сегодня проходят массовые протесты, с оружием в руках.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Лукашенко час назад прилетел на место событий. Во Дворец Независимости!!" - написал близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул первого".

Как видно на записи, Лукашенко выходит из вертолета с автоматом в руках и черном бронежилете. На видео он уточняет: "Там никого не осталось, да?".

Напомним, сегодня в Минске десятки тысячи противников Лукашенко проводят акцию - "Марш новой Беларуси". Во время этого в городе закрыли несколько станций метро, кроме того власти стянули в центр силовиков и автозаки. Также в столицу ввели подразделения военных.

Ранее протестующие в Минске ушли с площади Независимости и начали собираться у гостиницы "Планета" возле музея.

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