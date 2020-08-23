Протестующие в центре Минска под крики "трибунал" вплотную приблизились к резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко. Подходы к Дворцу Независимости полностью заблокировали вооруженные силовики и спецтехника.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

По данным местных Телеграм-каналов, Лукашенко в данный момент находится в резиденции.

Белорусские СМИ пишут, чтоб силовики задержали нескольких протестующих. Но крупных стычек с милицией пока не наблюдается.

Кроме того, как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", белорусские силовые ведомства перекрыли проспект Победителей в районе Дворца независимости - рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко.

Силовики растянули кордон по всей ширине проспекта. Здесь стоят штурмовые комплексы "Рубеж", которые были задействованы при разгоне акций протеста 9-10 августа.

Как сообщалось, в направлении Дворца независимости выдвинулись колонны протестующих.

Напомним, сегодня в Минске противники Лукашенко вышли на массовую акцию - "Марш новой Беларуси". Во время этого в городе закрыли несколько станций метро, кроме того власти стянули в центр силовиков и автозаки. Также в город ввели подразделения военных.

Позже протестующие в Минске ушли с площади Независимости и начали собираться у гостиницы "Планета" возле музея.

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