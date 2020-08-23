Умер мужчина, который неофициально считался старейшим за всю историю. Им был 116-летний Фреди Блом. Мужчина жил в ЮАР и почти до смерти был активным и не имел проблем со здоровьем.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников долгожителя.

Согласно данным издания, африканец родился 8 мая 1904 года. Когда он был подростком, вся его семья погибла из-за пандемии испанского гриппа. Всю жизнь он посвятил фермерству и работе в строительстве. Блом 46 лет жил в браке с одной женщиной. У них родились трое детей, а позже появились пять внуков.

В 114 лет Блом задумался о том, чтобы бросить курить. На тот момент, несмотря на преклонный возраст, он передвигался самостоятельно и жаловался лишь на то, что плохо слышит и ходит не так быстро, как в молодости.

За две недели до смерти, как утверждают его родственники, Блом сам колол дрова. Однако вскоре после этого он угас буквально за три дня и скончался в больнице от естественных причин.

Старейшим из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня. Если Фреди Блом действительно прожил 116 лет и 106 дней, его можно считать самым старым из когда-либо живших мужчин. На данный момент старейшим из ныне живущих мужчин считается 111-летний житель румынского Бухареста Думитру Команеску.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Мы писали, что в среду, 19 августа, не стало выдающегося советского и украинского ученого в области металлургии и технологии металлов, многолетнего главы Национальной академии наук Украины Бориса Патона. Ему был 101 год.

Также мы писали, что в возрасте 64 лет умер гитарист Джек Шерман, который в 1980-х годах выступал с американской рок-группой Red Hot Chili Peppers.