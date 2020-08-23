В центре Минска, где сегодня проходят массовые протесты против президента Александра Лукашенко, диджей Минобороны включил "композицию Штирлица" из кинофильма "17 мгновений весны".

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

Как сообщается, под саундтрек из культового советского кинофильма тысячи митингующих двигаются к резиденции Лукашенко. При этом они так и кричат: "резиденция".

Композиция называется "Песня о далёкой Родине". Слова написал Роберт Рождественский, музыку Микаэл Таривердиев.

Я прошу: хоть ненадолго,

Боль моя, ты покинь меня.

Облаком, сизым облаком

Ты полети к родному дому,

Отсюда к родному дому.

Берег мой, покажись вдали

Краешком, тонкой линией.

Берег мой, берег ласковый,

Ах, до тебя, родной, доплыть бы,

Доплыть бы хотя б когда-нибудь.

Где-то далеко, очень далеко

Идут грибные дожди.

Прямо у реки, в маленьком саду

Созрели вишни, склонясь до земли.

Где-то далеко в памяти моей

Сейчас, как в детстве, тепло,

Хоть память укрыта

Такими большими снегами.

Подходы к зданию уже оцепили силовики. Оппозиционный телеграм-канал NEXTA призывает не приближаться к оцеплению, а возвращаться на площадь независимости.

Напомним, сегодня в столице Беларуси противники президента Александра Лукашенко вышли на массовую акцию - "Марш новой Беларуси". В городе закрыли несколько станций метро, а власти стянули в центр силовиков и автозаки. Кроме того, в город ввели армейские подразделения.

Как сообщалось, после этого участники акции ушли с площади Независимости и собираются у гостиницы "Планета" возле музея.

"Страна" ведет подробный текстовый репортаж с места событий в Минске.