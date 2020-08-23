"Песня о далёкой Родине". В центре Минска митингуют под песню из фильма о Штирлице
В центре Минска, где сегодня проходят массовые протесты против президента Александра Лукашенко, диджей Минобороны включил "композицию Штирлица" из кинофильма "17 мгновений весны".
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".
Как сообщается, под саундтрек из культового советского кинофильма тысячи митингующих двигаются к резиденции Лукашенко. При этом они так и кричат: "резиденция".
Композиция называется "Песня о далёкой Родине". Слова написал Роберт Рождественский, музыку Микаэл Таривердиев.
Я прошу: хоть ненадолго,
Боль моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.
Берег мой, покажись вдали
Краешком, тонкой линией.
Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.
Где-то далеко, очень далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки, в маленьком саду
Созрели вишни, склонясь до земли.
Где-то далеко в памяти моей
Сейчас, как в детстве, тепло,
Хоть память укрыта
Такими большими снегами.
Подходы к зданию уже оцепили силовики. Оппозиционный телеграм-канал NEXTA призывает не приближаться к оцеплению, а возвращаться на площадь независимости.
Напомним, сегодня в столице Беларуси противники президента Александра Лукашенко вышли на массовую акцию - "Марш новой Беларуси". В городе закрыли несколько станций метро, а власти стянули в центр силовиков и автозаки. Кроме того, в город ввели армейские подразделения.
Как сообщалось, после этого участники акции ушли с площади Независимости и собираются у гостиницы "Планета" возле музея.
"Страна" ведет подробный текстовый репортаж с места событий в Минске.