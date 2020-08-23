По состоянию на 23 августа в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 15 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Ранее мы писали, что Киево-Святошенском районе установят оранжевый уровень карантина с понедельника.

Также "Страна" рассказывала, что Украина внесла Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу.