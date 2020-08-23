МОЗ опубликовала таблицу областей Украины, которые не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 23 августа в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 15 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.
Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Ранее мы писали, что Киево-Святошенском районе установят оранжевый уровень карантина с понедельника.
Также "Страна" рассказывала, что Украина внесла Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу.