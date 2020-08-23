Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина. Фото: pixabay

По состоянию на 23 августа в Украине не готовы к ослаблению карантина большинство регионов страны. Так, по данным Министерства здравоохранения, Киев и 15 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область; 
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

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