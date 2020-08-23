Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сравнил президента Беларуси Александра Лукашенко с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

По словам Борреля, несмотря на то, что ЕС не признает легитимность и Лукашенко, ни Мадуро, с обоими лидерами приходится вести диалог.

"Мы не признаем Лукашенко в качестве законного президента. Мы также не признаем Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся в абсолютно одинаковой ситуации. Мы не признаем, что они были избраны законно. Тем не менее, хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", – сказал Боррель.

Напомним, в Белоруссии уже две недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы прошли 9 августа. Согласно официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Отметим, что ранее Евросоюз объявил выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признает победу Лукашенко.