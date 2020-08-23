В воскресенье, 23 августа, пожарные предупредили, что в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожары могут вспыхнуть в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Такая высокая пожарная опасность связана с жарой в Украине, а также с засухой в регионах.

Ранее "Страна" писала, что в Днепре из-за пожара в многоэтажке спасатели эвакуировали ночью 23 человека.

Также мы рассказывали, что во Львове пожилая сотрудница одного из детских садов сгорела заживо, сжигая мусор. У нее загорелась одежда, и справиться с огнем женщина не смогла.