Европа не хочет, чтобы в Беларуси, в которой уже две недели протестуют против действующего президент Александра Лукашенко, повторился украинский сценарий.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

Он заявил, что белорусы только требуют гражданских свобод и прав, а не ведут борьбу за изменение геополитической ориентации.

"ЕС не собирается превращать Белоруссию во вторую Украину. Сегодняшняя проблема для белорусов не в выборе между Россией и Европой, а в достижении свободы и демократии", - сказал Боррель.

"То есть, украинский опыт Майдана и после него воспринимается уже даже в ЕС как нечто негативное, которое не хотелось бы ещё раз повторять", - пишет канал.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС признали нечестными выборы в Беларуси. Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорит, что вмешательства извне быть не должно.

Как сообщалось, Украина "в общем разделяет" позицию ЕС по выборам в Беларуси.